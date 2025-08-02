RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1991 "David von Sassun" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht19,8 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionspreise (75)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "David von Sassun". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3215, welches bei Numisbalt für 40 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
31 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte