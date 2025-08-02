5 Rubel 1991 "David von Sassun" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "David von Sassun". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3215, welches bei Numisbalt für 40 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

