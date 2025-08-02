flag
5 Rubel 1991 "David von Sassun" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1991 "David von Sassun" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1991 "David von Sassun" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1991 "David von Sassun" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (75)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "David von Sassun". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3215, welches bei Numisbalt für 40 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Mai 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Zöttl - 2. August 2025
VerkäuferZöttl
Datum2. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Zöttl - 2. August 2025
VerkäuferZöttl
Datum2. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Russiancoin - 10. Juli 2025
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Russiancoin - 10. Juli 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum10. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Russiancoin - 29. Mai 2025
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Russiancoin - 29. Mai 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum29. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
31 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Numisbalt - 5. November 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum5. November 2023
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "David von Sassun" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
