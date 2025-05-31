flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1988
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (97)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2099, welches bei Numisbalt für 38 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 CAMEO NGC
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 CAMEO NGC
Preis
43 $
Preis in Auktionswährung 40 EUR
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Russiancoin - 5. September 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum5. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Russiancoin - 21. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum21. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Coins NB - 18. Februar 2024
VerkäuferCoins NB
Datum18. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Luna Coins., Ltd. - 4. Februar 2024
VerkäuferLuna Coins., Ltd.
Datum4. Februar 2024
ErhaltungAU
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Stack's - 25. August 2023
VerkäuferStack's
Datum25. August 2023
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 6. August 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum6. August 2023
ErhaltungAU
Preis
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion Coinhouse - 13. Mai 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum13. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" auf der Auktion AURORA - 25. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum25. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
