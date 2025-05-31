RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht19,8 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1988
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2099, welches bei Numisbalt für 38 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2021.
Service
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF68 CAMEO NGC
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 24 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferStack's
Datum25. August 2023
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum6. August 2023
ErhaltungAU
Preis
