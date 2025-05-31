5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1988 "Denkmal für Peter I". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2099, welches bei Numisbalt für 38 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2021.

