RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht19,8 g
- Durchmesser35 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):40 USD
Auktionspreise (32)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 62565, welches bei Heritage Auctions für 204 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. April 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum2. Januar 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
139 $
Preis in Auktionswährung 139 USD
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoins NB
Datum23. November 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStare Monety
Datum3. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte