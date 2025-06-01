5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 62565, welches bei Heritage Auctions für 204 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. April 2023.

