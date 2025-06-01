flag
5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht19,8 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):40 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (32)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 62565, welches bei Heritage Auctions für 204 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. April 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Heritage - 2. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Januar 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
139 $
Preis in Auktionswährung 139 USD
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Coins NB - 23. November 2024
VerkäuferCoins NB
Datum23. November 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 17. November 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 6. Oktober 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum6. Oktober 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungPF68 NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion BAC - 5. Oktober 2022
VerkäuferBAC
Datum5. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion BAC - 11. Mai 2022
VerkäuferBAC
Datum11. Mai 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 9. April 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum9. April 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion BAC - 15. Dezember 2021
VerkäuferBAC
Datum15. Dezember 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 7. November 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum7. November 2021
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Stare Monety - 3. September 2021
VerkäuferStare Monety
VerkäuferStare Monety
Datum3. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Rußland 5 Rubel 1991 "Erzengel-Kathedrale" auf der Auktion AURORA - 25. September 2025
VerkäuferAURORA
Datum25. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
