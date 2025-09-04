5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1718, welches bei Katz Auction für 135 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2023.

Erhaltung PROOF (68) UNC (17) AU (4) XF (3) Keine Note (7) Erhaltung (slab) MS65 (1) PF69 (4) ULTRA CAMEO (3) Service NGC (3) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

BAC (3)

Coinhouse (1)

Coins NB (1)

Coins.ee (1)

COINSNET (1)

Katz (25)

Münzen & Medaillen (1)

Numisbalt (3)

Numismatica Ferrarese (2)

Numismática Leilões (1)

Rio de la Plata (1)

Russiancoin (58)

Wójcicki (1)