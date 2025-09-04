flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht29 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1987
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):45 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (99)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1718, welches bei Katz Auction für 135 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 4. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum4. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion COINSNET - 31. August 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum31. August 2025
ErhaltungXF
Preis
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 24. Juli 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 13. April 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. April 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 30. März 2025
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Wójcicki - 7. März 2025
VerkäuferWójcicki
Datum7. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Coins.ee - 17. Dezember 2024
VerkäuferCoins.ee
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
13 $
Preis in Auktionswährung 12 EUR
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
82 $
Preis in Auktionswährung 76 EUR
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 4. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum4. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 1. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum1. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 28. April 2024
VerkäuferKatz
Datum28. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 10. März 2024
VerkäuferKatz
Datum10. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 28. Januar 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion BAC - 14. November 2023
VerkäuferBAC
Datum14. November 2023
ErhaltungAU
Preis
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 15. Oktober 2023
VerkäuferKatz
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 12. Oktober 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
