RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht29 g
- Durchmesser39 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1987
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Durchschnittspreis (PROOF):45 USD
Auktionspreise (99)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1718, welches bei Katz Auction für 135 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
82 $
Preis in Auktionswährung 76 EUR
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Beliebte Abschnitte