Silver coins Penny of Charles I - United Kingdom

Penny 1625

Rose
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)There is an outline16no date (1625-1642)Without outline010
Penny 1625

Second draped bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)There is an outline01no date (1625-1642)Without outline04
Penny 1625

Third draped bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)Without outline02no date (1625-1642)Contour on one side01
Penny 1625

Fourth draped bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)"CR" divided by shield. Without outline04no date (1625-1642)Without "CR". There is an outline011no date (1625-1642)Without "CR". Without outline319
Penny 1625

Fifth portrait type
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1625-1642)06
Penny 1642

Seventh portrait type
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1642-1649)012
Penny 1631

First issue of Briot
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1631-1632)028
