United KingdomPeriod:1625-1952 1625-1952
Silver coins Penny of Charles I - United Kingdom
Penny 1625Rose
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)There is an outline16no date (1625-1642)Without outline010
Penny 1625Second draped bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)There is an outline01no date (1625-1642)Without outline04
Penny 1625Third draped bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)Without outline02no date (1625-1642)Contour on one side01
Penny 1625Fourth draped bust
Penny 1625Fifth portrait type
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1625-1642)06
Penny 1642Seventh portrait type
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1642-1649)012
Penny 1631First issue of Briot
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1631-1632)028
