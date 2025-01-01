Commemorative silver coins 3 Roubles of USSR - Russia

RussiaPeriod:1699-1991 1699-1991
3 Roubles 1988Saint Sophia Cathedral
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1988ММД35,000181
3 Roubles 1988Vladimir's silver coin
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1988ЛМД35,000174
3 Roubles 1989Moscow Kremlin
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1989ММД40,0001112
3 Roubles 1989The first all-Russian coins
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1989ЛМД40,000174
3 Roubles 1990Peter the Great's Fleet
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1990ММД40,000177
3 Roubles 1990Peter and Paul Fortress
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1990ЛМД40,000171
3 Roubles 1990World Summit for Children in New York
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1990ЛМД20,000147
3 Roubles 1990Cook's Expedition
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1990ЛМД25,000141
3 Roubles 1991Bolshoi Theatre
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1991ЛМД40,000270
3 Roubles 1991Triumphal Arch
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1991ММД40,0003102
3 Roubles 1991Fort Ross
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1991ЛМД25,000141
3 Roubles 1991Gagarin Monument
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales1991ЛМД35,000050
