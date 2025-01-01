flag
RussiaPeriod:1699-1991 1699-1991

Commemorative silver coins 3 Roubles of USSR - Russia

3 Roubles 1988

Saint Sophia Cathedral
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1988ММД35,000181
3 Roubles 1988

Vladimir's silver coin
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1988ЛМД35,000174
3 Roubles 1989

Moscow Kremlin
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1989ММД40,0001112
3 Roubles 1989

The first all-Russian coins
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1989ЛМД40,000174
3 Roubles 1990

Peter the Great's Fleet
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1990ММД40,000177
3 Roubles 1990

Peter and Paul Fortress
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1990ЛМД40,000171
3 Roubles 1990

World Summit for Children in New York
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1990ЛМД20,000147
3 Roubles 1990

Cook's Expedition
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1990ЛМД25,000141
3 Roubles 1991

Bolshoi Theatre
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1991ЛМД40,000270
3 Roubles 1991

Triumphal Arch
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1991ММД40,0003102
3 Roubles 1991

Fort Ross
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1991ЛМД25,000141
3 Roubles 1991

Gagarin Monument
YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1991ЛМД35,000050
