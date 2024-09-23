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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1866 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны 1866 B
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1866 B Горный
Средняя цена 220 $
Продажи
2 121
Аверс
Реверс
Талер 1866 B
Средняя цена 140 $
Продажи
1 62
Аверс
Реверс
1/6 талера 1866 B
Средняя цена 80 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1866 B
Средняя цена 65 $
Продажи
0 27

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1866 B
Средняя цена 140 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1866 B
Средняя цена 50 $
Продажи
1 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1866 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 19

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1866 B 100 лет Горной академии
Средняя цена 910 $
Продажи
0 30
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