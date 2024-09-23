Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 новых гроша 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 новых гроша
- Год 1866
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1790 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (2)
- Emporium Hamburg (1)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Russiancoin (13)
- Stack's (1)
- Stephen Album (2)
- Teutoburger (1)
- WAG (3)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 новых гроша 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск