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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1866 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 новых гроша 1866 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1866
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1790 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Stack's - May 14, 2018
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе Stephen Album - January 20, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1866 B на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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