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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 кроны 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1866 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/2 кроны 1866 года B - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1866
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 кроны 1866 года со знаком B. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1645 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1866 B на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
6059 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1866 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
4411 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1866 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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