Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 - 3,4 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1866
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1866 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5120 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
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