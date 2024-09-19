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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,4 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1866
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1866 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5120 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 75 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1866 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1866 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1866 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1866 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1866 B на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1866 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1866 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 340 CZK
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1866 B на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1866 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1866 B на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где купить?
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1866 B на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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