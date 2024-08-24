Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 пфеннигов 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,3 - 7,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1866
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1866 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1000 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Felzmann (2)
- Höhn (4)
- Künker (1)
- Russiancoin (3)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- Zöttl (1)
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 пфеннигов 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск