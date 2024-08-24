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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 пфеннигов 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1866 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 5 пфеннигов 1866 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,3 - 7,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1866
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 пфеннигов 1866 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1000 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • Zöttl (1)
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 5 пфеннигов 1866 B на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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