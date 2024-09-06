Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1866
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 525 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
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