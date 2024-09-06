Талер 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 525 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

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