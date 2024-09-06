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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1866 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1866 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1866
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 525 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе CNG - July 3, 2024
Продавец CNG
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 250 USD
Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Stack's - November 16, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1866 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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