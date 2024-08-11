Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1866 года B "100 лет Горной академии" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 талера
- Год 1866
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1866 года "100 лет Горной академии" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2385 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2000 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.
Сохранность
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- Sonntag (2)
- Teutoburger (4)
- WAG (4)
- Westfälische (4)
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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