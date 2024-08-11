2 талера 1866 года B "100 лет Горной академии" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1866 года "100 лет Горной академии" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2385 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2000 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность PROOF (1) UNC (1) AU (14) XF (13) VF (1)

Продавец Все фирмы

Grün (3)

Höhn (10)

Kroha (1)

Meister & Sonntag (1)

Rhenumis (1)

Sonntag (2)

Teutoburger (4)

WAG (4)

Westfälische (4)