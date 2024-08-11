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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1866 года B "100 лет Горной академии" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 талера 1866 года B "100 лет Горной академии" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 талера 1866 года B "100 лет Горной академии" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 талера
  • Год 1866
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1866 года "100 лет Горной академии" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2385 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2000 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
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  • Grün (3)
  • Höhn (10)
  • Kroha (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (4)
  • Westfälische (4)
Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1013 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Westfälische - September 12, 2017
Продавец Westfälische
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1866 B "100 лет Горной академии" на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1866 "100 лет Горной академии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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