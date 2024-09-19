1 пфенниг 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1866 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1107 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 32 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

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