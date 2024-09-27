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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/6 талера 1866 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/6 талера 1866 года B - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1866
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1789 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Stack's - October 20, 2023
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Stack's - October 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Numedux - May 30, 2021
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1866 B на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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