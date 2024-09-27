1/6 талера 1866 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1866 года со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1789 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность UNC (25) AU (16) XF (15) VF (2) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS61 (1) Сервис PCGS (2) NGC (2)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (2)

Frühwald (14)

Gärtner (1)

Grün (2)

Heritage (1)

HERVERA (1)

Höhn (7)

Katz (2)

KM NUMIS (1)

Künker (2)

Möller (2)

Numedux (1)

Numisbalt (1)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (1)

Soler y Llach (1)

Stack's (1)

Teutoburger (3)

WAG (6)

WCN (1)

Zöttl (5)