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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1857 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1857 F
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1857 F
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1857 F
Средняя цена 290 $
Продажи
1 155
Аверс
Реверс
Талер 1857 F
Средняя цена 230 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
Талер 1857 F Горный
Средняя цена 350 $
Продажи
0 26

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1857 F Премия за трудолюбие
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
2 талера 1857 B Премия за трудолюбие
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 45

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1857 F Пробные
Средняя цена
Продажи
0 1
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