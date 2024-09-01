Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 крона 1857 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 крона
- Год 1857
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1857 года со знаком F. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32187 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
9600 $
Цена в валюте аукциона 9600 USD
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
7846 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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