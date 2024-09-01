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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 крона 1857 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 крона 1857 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 крона 1857 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 крона
  • Год 1857
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1857 года со знаком F. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32187 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1 крона 1857 F на аукционе Heritage - January 13, 2020
Саксония-Альбертина 1 крона 1857 F на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
9600 $
Цена в валюте аукциона 9600 USD
Саксония-Альбертина 1 крона 1857 F на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
7846 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Саксония-Альбертина 1 крона 1857 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 крона 1857 F на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Саксония-Альбертина 1 крона 1857 F на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 крона 1857 F на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1 крона 1857 F на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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