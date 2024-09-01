1 крона 1857 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1857 года со знаком F. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32187 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9600 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

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