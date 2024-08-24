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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1857 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 талера 1857 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 талера 1857 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 талера
  • Год 1857
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (155)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1857 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Heritage - April 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе CNG - August 16, 2023
Продавец CNG
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Stack's - November 16, 2022
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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