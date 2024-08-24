Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1857 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 талера
- Год 1857
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (155)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1857 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 3 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 25 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 26 марта 2023
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Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
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