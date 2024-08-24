Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Пробные 5 пфеннигов 1857 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,3 - 7,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1857
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробные 5 пфеннигов 1857 года со знаком F. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
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