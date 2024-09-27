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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробные монеты 5 пфеннигов Иоганна - Саксония-Альбертина

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5 пфеннигов 1857 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1857 F 0 1
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