Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1857 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1857
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1857 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1506 проданному на аукционе London Coin Galleries LTD за 1400 GBP. Торги состоялись 1 ноября 2016.
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Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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