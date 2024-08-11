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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1857 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - Талер 1857 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - Талер 1857 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал Талер
  • Год 1857
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1857 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1506 проданному на аукционе London Coin Galleries LTD за 1400 GBP. Торги состоялись 1 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Darabanth (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (2)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (2)
  • Künker (4)
  • London Coin Galleries (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (4)
Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе HIRSCH - February 11, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Darabanth - May 8, 2021
Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Darabanth - May 8, 2021
Продавец Darabanth
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Darabanth - May 15, 2020
Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1857 F "Горный" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1857 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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