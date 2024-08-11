Талер 1857 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1857 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1506 проданному на аукционе London Coin Galleries LTD за 1400 GBP. Торги состоялись 1 ноября 2016.

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