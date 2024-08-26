Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1857 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал Талер
- Год 1857
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1857 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1542 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 22 июня 2020.
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Сохранность AU
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Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 24 ноября 2023
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Дата 11 мая 2023
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Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 29 ноября 2022
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Дата 29 октября 2022
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Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 16 сентября 2022
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