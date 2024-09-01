1/2 кроны 1857 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 кроны 1857 года со знаком F. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32186 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

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