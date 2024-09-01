Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/2 кроны 1857 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,556 гр
- Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1857
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 кроны 1857 года со знаком F. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32186 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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