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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 кроны 1857 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1857 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/2 кроны 1857 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1857
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 кроны 1857 года со знаком F. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32186 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
4053 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
6782 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Heritage - January 13, 2020
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Solidus Numismatik - March 24, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1857 F на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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