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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1857 года B "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 талера 1857 года B "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 талера 1857 года B "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 талера
  • Год 1857
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1857 года "Премия за трудолюбие" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3088 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
5942 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
3669 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Solidus Numismatik - June 2, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 2 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Solidus Numismatik - March 24, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Stack's - August 14, 2018
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Stack's - August 14, 2018
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 B "Премия за трудолюбие" на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1857 "Премия за трудолюбие" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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