Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1857 года B "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 талера
- Год 1857
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1857 года "Премия за трудолюбие" со знаком B. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3088 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2018.
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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