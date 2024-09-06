Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1857 года F "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 талера
- Год 1857
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1857 года "Премия за трудолюбие" со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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