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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1857 года F "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 талера 1857 года F "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 талера 1857 года F "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 талера
  • Год 1857
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1857 года "Премия за трудолюбие" со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (2)
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  • WAG (4)
  • Westfälische (3)
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
7253 $
Цена в валюте аукциона 6800 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4779 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1857 F "Премия за трудолюбие" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1857 "Премия за трудолюбие" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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