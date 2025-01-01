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Монеты Саксен-Альтенбурга 1841 года
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2 талера 1841 G
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
48
Талер 1841 G
Средняя цена
220 $
Продажи
0
93
1/6 талера 1841 G
Средняя цена
210 $
Продажи
0
21
2 новых гроша 1841 G
Средняя цена
380 $
Продажи
0
7
1 новый грош 1841 G
Средняя цена
190 $
Продажи
0
6
1/2 нового гроша 1841 G
Средняя цена
320 $
Продажи
0
11
Медные монеты
2 пфеннига 1841 G
Средняя цена
120 $
Продажи
0
13
1 пфенниг 1841 G
Средняя цена
130 $
Продажи
0
10
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