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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Монеты Саксен-Альтенбурга 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841 G
Средняя цена1300 $
Продажи
048
Аверс
Реверс
Талер 1841 G
Средняя цена220 $
Продажи
093
Аверс
Реверс
1/6 талера 1841 G
Средняя цена210 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1841 G
Средняя цена380 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
1 новый грош 1841 G
Средняя цена190 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
1/2 нового гроша 1841 G
Средняя цена320 $
Продажи
011

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1841 G
Средняя цена120 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1841 G
Средняя цена130 $
Продажи
010
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