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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1 новый грош 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 1 новый грош 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 1 новый грош 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC145,800

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал1 новый грош
  • Год1841
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 новый грош 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 3441 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 1 новый грош 1841 G на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьAU
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Саксен-Альтенбург 1 новый грош 1841 G на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Саксен-Альтенбург 1 новый грош 1841 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1 новый грош 1841 G на аукционе Künker - 24 июня 2015
ПродавецKünker
Дата24 июня 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 новый грош 1841 G на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1 новый грош 1841 G на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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