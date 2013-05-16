Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1 новый грош 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC145,800
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал1 новый грош
- Год1841
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 новый грош 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 3441 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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