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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Серебряные монеты 1 новый грош Иосифа - Саксен-Альтенбург

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1 новый грош 1841-1842

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841G145,800061842G64,80004
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