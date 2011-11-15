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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1 новый грош 1842 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 1 новый грош 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 1 новый грош 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC64,800

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал1 новый грош
  • Год1842
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 новый грош 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 1696 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 1 новый грош 1842 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Саксен-Альтенбург 1 новый грош 1842 G на аукционе Künker - 24 июня 2015
ПродавецKünker
Дата24 июня 2015
СохранностьAU
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Саксен-Альтенбург 1 новый грош 1842 G на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
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Саксен-Альтенбург 1 новый грош 1842 G на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
******
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