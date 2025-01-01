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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Монеты Саксен-Альтенбурга 1842 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842 G
Средняя цена1900 $
Продажи
032
Аверс
Реверс
1/6 талера 1842 G
Средняя цена150 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
1 новый грош 1842 G
Средняя цена230 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
1/2 нового гроша 1842 G
Средняя цена190 $
Продажи
04
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