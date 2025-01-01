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1842
Монеты Саксен-Альтенбурга 1842 года
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2 талера 1842 G
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
32
1/6 талера 1842 G
Средняя цена
150 $
Продажи
0
18
1 новый грош 1842 G
Средняя цена
230 $
Продажи
0
4
1/2 нового гроша 1842 G
Средняя цена
190 $
Продажи
0
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