flag
Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1/6 талера 1842 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 1/6 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 1/6 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,520)
  • Вес5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,000

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал1/6 талера
  • Год1842
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1/6 талера 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 23 июня 2015.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Numimarket - 17 марта 2025
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Numimarket - 17 марта 2025
ПродавецNumimarket
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Russiancoin - 21 декабря 2023
ПродавецRussiancoin
Дата21 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Felzmann - 16 января 2023
ПродавецFelzmann
Дата16 января 2023
СохранностьVF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе HIRSCH - 9 мая 2019
ПродавецHIRSCH
Дата9 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Höhn - 27 октября 2018
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Russiancoin - 12 января 2017
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2017
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Westfälische - 25 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата25 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Künker - 24 июня 2015
ПродавецKünker
Дата24 июня 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Höhn - 20 апреля 2013
ПродавецHöhn
Дата20 апреля 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьXF
Цена
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Cayón - 6 октября 2005
ПродавецCayón
Дата6 октября 2005
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Künker - 27 сентября 2005
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2005
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1842 G на аукционе Künker - 10 марта 2004
ПродавецKünker
Дата10 марта 2004
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-АльтенбургаКаталог монет ИосифаМонеты Саксен-Альтенбурга 1842 годаВсе Саксен-Альтенбургские монетыСаксен-Альтенбургские серебряные монетыСаксен-Альтенбургские монеты номиналом 1/6 талераНумизматические аукционы