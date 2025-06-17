Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1/6 талера 1842 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,520)
- Вес5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC60,000
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал1/6 талера
- Год1842
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1/6 талера 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 23 июня 2015.
Сохранность
ПродавецRussiancoin
Дата21 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Где продать?
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