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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Серебряные монеты 1/6 талера Иосифа - Саксен-Альтенбург

type-coin
type-coin

1/6 талера 1841-1842

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841G60,0000211842G60,000018
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