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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1/6 талера 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 1/6 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 1/6 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,520)
  • Вес5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,000

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал1/6 талера
  • Год1841
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 2452 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 150 CZK
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе WAG - 11 апреля 2021
ПродавецWAG
Дата11 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе WAG - 4 ноября 2018
ПродавецWAG
Дата4 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Höhn - 13 сентября 2018
ПродавецHöhn
Дата13 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Höhn - 14 апреля 2018
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Höhn - 15 сентября 2012
ПродавецHöhn
Дата15 сентября 2012
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьXF
Цена
Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Künker - 17 июня 2008
ПродавецKünker
Дата17 июня 2008
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Gorny & Mosch - 11 октября 2007
ПродавецGorny & Mosch
Дата11 октября 2007
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Künker - 29 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2006
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Künker - 10 марта 2004
ПродавецKünker
Дата10 марта 2004
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/6 талера 1841 G на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьAU
Цена
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