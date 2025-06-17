Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1/6 талера 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,520)
- Вес5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC60,000
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал1/6 талера
- Год1841
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1/6 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 2452 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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