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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1/2 нового гроша 1842 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 1/2 нового гроша 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC129,600

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал1/2 нового гроша
  • Год1842
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1/2 нового гроша 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 2868 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1842 G на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1842 G на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1842 G на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1842 G на аукционе Künker - 10 марта 2004
ПродавецKünker
Дата10 марта 2004
СохранностьAU
Цена
******
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