Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1/2 нового гроша 1842 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC129,600
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал1/2 нового гроша
- Год1842
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1/2 нового гроша 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 2868 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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