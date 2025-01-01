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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Серебряные монеты 1/2 нового гроша Иосифа - Саксен-Альтенбург

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type-coin

1/2 нового гроша 1841-1842

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841G97,2000111842G129,60004
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