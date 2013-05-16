Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1/2 нового гроша 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC97,200
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал1/2 нового гроша
- Год1841
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1/2 нового гроша 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 3440 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
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