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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1/2 нового гроша 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 1/2 нового гроша 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC97,200

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал1/2 нового гроша
  • Год1841
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1/2 нового гроша 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 3440 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьVF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Katz - 25 ноября 2018
ПродавецKatz
Дата25 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Katz - 13 сентября 2017
ПродавецKatz
Дата13 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Künker - 24 июня 2015
ПродавецKünker
Дата24 июня 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Альтенбург 1/2 нового гроша 1841 G на аукционе Künker - 10 марта 2004
ПродавецKünker
Дата10 марта 2004
СохранностьAU
Цена
******
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