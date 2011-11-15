Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
2 талера 1842 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC4,700
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал2 талера
- Год1842
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 талера 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 1697 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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