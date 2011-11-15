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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

2 талера 1842 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 2 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 2 талера 1842 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,700

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал2 талера
  • Год1842
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 талера 1842 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 1697 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
938 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
1137 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Künker - 29 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Sedwick - 19 ноября 2020
ПродавецSedwick
Дата19 ноября 2020
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе WAG - 5 июля 2020
ПродавецWAG
Дата5 июля 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Westfälische - 18 сентября 2018
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1842 G на аукционе WAG - 3 декабря 2017
ПродавецWAG
Дата3 декабря 2017
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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