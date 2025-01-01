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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Серебряные монеты 2 талера Иосифа - Саксен-Альтенбург

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2 талера 1841-1847

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841G9,4000481842G4,7000321843G4,7000131847F9,400092
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