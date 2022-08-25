Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
2 талера 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC9,400
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал2 талера
- Год1841
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 35601 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123
Где продать?
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