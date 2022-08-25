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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

2 талера 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 2 талера 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC9,400

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал2 талера
  • Год1841
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 талера 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 35601 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Russiancoin - 29 мая 2025
ПродавецRussiancoin
Дата29 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Grün - 11 мая 2021
ПродавецGrün
Дата11 мая 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Gorny & Mosch - 20 апреля 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата20 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе WAG - 6 декабря 2020
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе WAG - 6 сентября 2020
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе WAG - 7 июня 2020
ПродавецWAG
Дата7 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Gorny & Mosch - 16 октября 2019
ПродавецGorny & Mosch
Дата16 октября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 25 июня 2019
ПродавецKünker
Дата25 июня 2019
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Reinhard Fischer - 16 марта 2019
ПродавецReinhard Fischer
Дата16 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1841 G на аукционе Reinhard Fischer - 17 ноября 2018
ПродавецReinhard Fischer
Дата17 ноября 2018
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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