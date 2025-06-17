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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

2 талера 1847 года F (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 2 талера 1847 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC9,400

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал2 талера
  • Год1847
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 талера 1847 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 2035 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4500 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
607 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе Heritage - 4 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата4 февраля 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьAU
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 10 марта 2024
ПродавецWAG
Дата10 марта 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 15 января 2023
ПродавецWAG
Дата15 января 2023
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 15 января 2023
ПродавецWAG
Дата15 января 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе Numismatica Genevensis - 15 ноября 2022
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 10 января 2021
ПродавецWAG
Дата10 января 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 4 октября 2020
ПродавецWAG
Дата4 октября 2020
СохранностьAU
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьXF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
******
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1847 F на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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