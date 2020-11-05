Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
2 талера 1843 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC4,700
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал2 талера
- Год1843
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 талера 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 34649 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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