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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

2 талера 1843 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 2 талера 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 2 талера 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,700

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал2 талера
  • Год1843
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 талера 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 34649 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
910 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Heritage - 6 ноября 2020
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Heritage - 6 ноября 2020
ПродавецHeritage
Дата6 ноября 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Heritage - 13 января 2020
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Heritage - 13 января 2020
ПродавецHeritage
Дата13 января 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Gärtner - 6 июня 2019
ПродавецGärtner
Дата6 июня 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2017
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Heritage - 13 января 2016
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Heritage - 13 января 2016
ПродавецHeritage
Дата13 января 2016
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе WAG - 10 августа 2014
ПродавецWAG
Дата10 августа 2014
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
ПродавецGoldberg
Дата26 мая 2008
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Goldberg - 4 июня 2002
Саксен-Альтенбург 2 талера 1843 G на аукционе Goldberg - 4 июня 2002
ПродавецGoldberg
Дата4 июня 2002
СохранностьUNC
Цена
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