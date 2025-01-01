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Монеты Саксен-Альтенбурга 1843 года
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Серебряные монеты
2 талера 1843 G
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
13
Медные монеты
2 пфеннига 1843 G
Средняя цена
230 $
Продажи
0
13
1 пфенниг 1843 G
Средняя цена
65 $
Продажи
0
4
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