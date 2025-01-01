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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Монеты Саксен-Альтенбурга 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843 G
Средняя цена1200 $
Продажи
013

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1843 G
Средняя цена230 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1843 G
Средняя цена65 $
Продажи
04
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