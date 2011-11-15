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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

2 пфеннига 1843 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1843 года G - цена монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 2 пфеннига 1843 года G - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3 - 3,4 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC45,750

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1843
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 пфеннига 1843 года со знаком G. Это медная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 1699 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе WAG - 12 декабря 2021
ПродавецWAG
Дата12 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Künker - 16 мая 2018
ПродавецKünker
Дата16 мая 2018
СохранностьMS65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1843 G на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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