Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
2 пфеннига 1843 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3 - 3,4 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC45,750
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал2 пфеннига
- Год1843
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 пфеннига 1843 года со знаком G. Это медная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 1699 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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