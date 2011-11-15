Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1 пфенниг 1843 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,4 - 1,8 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC88,500
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал1 пфенниг
- Год1843
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1843 года со знаком G. Это медная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 1698 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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