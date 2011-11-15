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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1 пфенниг 1843 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1843 года G - цена монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 1 пфенниг 1843 года G - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,4 - 1,8 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC88,500

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1843
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1843 года со знаком G. Это медная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 1698 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1843 G на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1843 G на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьAU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1843 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
******
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1843 G на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
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