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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

2 пфеннига 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1841 года G - цена монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 2 пфеннига 1841 года G - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3 - 3,4 гр
  • Диаметр21,2 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC150,000

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1841
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 пфеннига 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 2142 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - 8 июня 2023
ПродавецRussiancoin
Дата8 июня 2023
СохранностьНет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - 12 января 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - 4 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата4 августа 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - 12 мая 2022
ПродавецRussiancoin
Дата12 мая 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - 10 марта 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 марта 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Russiancoin - 9 декабря 2021
ПродавецRussiancoin
Дата9 декабря 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьPROOF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1841 G на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьUNC
Цена

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