Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
2 пфеннига 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3 - 3,4 гр
- Диаметр21,2 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC150,000
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал2 пфеннига
- Год1841
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 пфеннига 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 2142 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы