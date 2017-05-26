Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1 пфенниг 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,4 - 1,8 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC220,000
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал1 пфенниг
- Год1841
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 2283 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 460 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.
Сохранность
Где продать?
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