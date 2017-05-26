flag
Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1 пфенниг 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1841 года G - цена монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 1 пфенниг 1841 года G - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,4 - 1,8 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC220,000

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1841
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком G. Это медная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 2283 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 460 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1841 G на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1841 G на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 240 CZK
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1841 G на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1841 G на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1841 G на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1841 G на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1841 G на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1841 G на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1841 G на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1841 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1841 G на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-АльтенбургаКаталог монет ИосифаМонеты Саксен-Альтенбурга 1841 годаВсе Саксен-Альтенбургские монетыСаксен-Альтенбургские медные монетыСаксен-Альтенбургские монеты номиналом 1 пфеннигНумизматические аукционы