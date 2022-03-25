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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Талер 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - Талер 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - Талер 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC20,000

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • НоминалТалер
  • Год1841
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты Талер 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 4269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сервис
Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Gärtner - 3 июня 2025
ПродавецGärtner
Дата3 июня 2025
СохранностьVF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьVF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Künker - 20 июля 2023
ПродавецKünker
Дата20 июля 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Heritage - 13 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата13 июля 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе HIRSCH - 11 июня 2023
ПродавецHIRSCH
Дата11 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе HIRSCH - 11 июня 2023
ПродавецHIRSCH
Дата11 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург Талер 1841 G на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьXF
Цена

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