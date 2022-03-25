Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
Талер 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC20,000
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- НоминалТалер
- Год1841
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты Талер 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 4269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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