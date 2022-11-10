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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

2 новых гроша 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ИосифРеверс монеты - 2 новых гроша 1841 года G - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Иосиф

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC231,000

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодИосиф
  • Номинал2 новых гроша
  • Год1841
  • ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 новых гроша 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 2727 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 750 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 2 новых гроша 1841 G на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьXF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Саксен-Альтенбург 2 новых гроша 1841 G на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
778 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Саксен-Альтенбург 2 новых гроша 1841 G на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 новых гроша 1841 G на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 новых гроша 1841 G на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 новых гроша 1841 G на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 новых гроша 1841 G на аукционе Künker - 10 марта 2004
ПродавецKünker
Дата10 марта 2004
СохранностьAU
Цена
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