Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
2 новых гроша 1841 года G (Саксен-Альтенбург, Иосиф)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC231,000
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодИосиф
- Номинал2 новых гроша
- Год1841
- ПравительИосиф (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 новых гроша 1841 года со знаком G. Это серебряная монета периода Иосифа. Рекорд цены принадлежит лоту 2727 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 750 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
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