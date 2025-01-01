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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1841 года

Серебряные монеты (Генрих LXXII)

Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1841 A Эберсдорф
Средняя цена310 $
Продажи
06
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1841 A Эберсдорф
Средняя цена270 $
Продажи
010

Серебряные монеты (Генрих LXII)

Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1841 A
Средняя цена420 $
Продажи
09

Медные монеты (Генрих LXXII)

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841 A Эберсдорф
Средняя цена220 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1841 A Эберсдорф
Средняя цена880 $
Продажи
09

Медные монеты (Генрих LXII)

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841 A
Средняя цена300 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1841 A
Средняя цена190 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
1/2 пфеннига 1841 A
Средняя цена130 $
Продажи
027
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