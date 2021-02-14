Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 1 серебряный грош 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC58,710
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXXII
- Номинал1 серебряный грош
- Год1841
- ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 1 серебряный грош 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 575 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
Сохранность
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