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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 1 серебряный грош 1841 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)

Аверс монеты - Эберсдорф 1 серебряный грош 1841 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXIIРеверс монеты - Эберсдорф 1 серебряный грош 1841 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC58,710

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXXII
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1841
  • ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 1 серебряный грош 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 575 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьUNC
Цена
696 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Sonntag - 31 мая 2017
ПродавецSonntag
Дата31 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1841 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 15 сентября 2012
ПродавецHöhn
Дата15 сентября 2012
СохранностьAU
Цена
******
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